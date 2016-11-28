12:50 | БОКС — Профессиональный

Андрей Рябинский: "Не допустил бы боя Лебедев - Гассиев, но у меня не было выбора"

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Вице-президент федерации профессионального бокса России и глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский не допустил бы боя между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым за звание чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF, если бы Гассиев не был обязательным претендентом. По словам руководителя, он старается устраивать для своих подопечных поединки с иностранцами.

- Мы стараемся проводить больше встреч с иностранцами и бить их, но иногда не избежать встречи между россиянами. Если бы была возможность, я бы постарался этого не допустить. Но Мурат Гассиев - обязательный претендент на титулы Дениса, так что ничего не поделаешь. (Сергей ФИШ)

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