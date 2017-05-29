Андрей Рябинский: "Мы показываем честный бокс, что не всегда есть в Америке"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский подчеркнул, что бокс должен быть более честным, иначе он утратит зрительский интерес. По его словам, первый поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и Андре Уордом был подставным.

Напомним, что Ковалев в ноябре 2016 года уступил чемпионские титулы по версиям WBO, WBA и IBF американцу по решениям судей. Бой-реванш запланирован на 17 июня.

- Очень соскучился по боксу, потому что уделял больше времени бизнесу. Теперь возможность имею боксировать сам на тренировках, чему очень рад, - сказал Рябинский. - Что касается промоутерской деятельности, надо понимать, что у меня есть определенные обязательства, которые я буду продолжать выполнять. Мы не будем увеличивать нашу команду, но будем продвигать тех боксеров, которые у нас есть. И вы увидите результат.

Что касается слов о том, что прошлый год был неудачным для российского бокса - это не совсем так. Да, Эдуард Трояновский потерял два титула, Денис Лебедев - один. Но этим бокс и хорош, что мы сегодня выигрываем, а завтра можем проиграть.

Мы вам представляем честную историю: никто не работает с судьями, никто не делает подставных историй. Выигрываем - прекрасно, проигрываем - бывает, но это тоже прекрасно, потому что это честно. Вы видите тот бокс, который есть. Что не всегда есть в той же Америке.

Вспомните бой Ковалева и Уорда. Я могу быть неправ, но мое мнение - это ужасная подстава, без вариантов. Бокс от этого сильно теряет. Бокс должен быть честным, иначе этот вид спорта перестанет быть интересным. (Елена СОБОЛЬ)