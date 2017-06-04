Андрей Рябинский: "Кудряшов в некоторых эпизодах боя с Дуродолой заставил понервничать"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский подчеркнул, что российский боксер Дмитрий Кудряшов заставил понервничать своих болельщиков во время боя-реванша против нигерийца Оланреваджу Дуродолы. Кудряшов победил Дуродолу 3 июня в Ростове-на-Дону техническим нокаутом.

Кудряшов проиграл Дуродоле техническим нокаутом 4 ноября 2015 года в Казани. После поединка допинг-проба нигерийца дала положительный результат, однако спортсмен не был наказан. Позже стороны договорились о бое-реванше. Изначально поединок должен был состоятся 20 мая, но команда Дуродолы попросила перенести дату поединка.

– Все хорошо, прошлое поражение было, мягко говоря, очень неожиданным, мы уже привыкли, что у Димы соперники "падают" в первые 15-20 секунд первого раунда, – приводит ТАСС слова Рябинского. – Сейчас уже можно расслабиться, хотя Кудряшов заставил, если честно, понервничать в паре эпизодов. Об этом мы еще пообщаемся с ним. У нас была такая мужская договоренность, мы "охотились" за этим реваншем, его было очень не просто организовать, а Дима, соответственно, усиленно готовился, чтобы обеспечить в этом реванше победу.