13:05 | БОКС — Профессиональный

Андрей Рябинский: "Команда Уайлдера подала иск - нет проблем, я люблю судиться"

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Промоутер российского боксера Александра Поветкина Андрей Рябинский поделился ожиданиями от судебного разбирательства по иску к американцу Деонтею Уайлдеру. По его словам, это станет интересным представлением.

Напомним, что 21 мая Поветкин должен был провести бой с чемпионом мира WBC американцем Деонтеем Уайлдером, но поединок был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) вещества мельдония.

Позже WBC завершил расследование по делу об употреблении допинга Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину. Однако Уайлдер получил травму, и соперником Поветкина за титул "временного" чемпиона мира стал Бермейн Стиверн.

- Из-за истории с мельдонием Поветкина команда Уайлдера подала на нас в суд иск на 4,5 миллиона долларов, - сказал Рябинский. - Нет проблем, я люблю судиться. Но команда Уайлдера вышла за рамки нормального судебного разбирательства. Они стали выставлять Сашу в негативном свете.

Я посоветовался с адвокатами, и мы решили, что этими действиями они нам нанесли ущерб на 34 миллиона долларов. Мы подали ответный иск. Думаю, суд состоится в первой половине следующего года. Это будет отличный и крутой квест, за которым будет очень интересно наблюдать. (Сергей ФИШ)

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