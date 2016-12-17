Андрей Рябинский: "Если Поветкин будет дисквалифицирован за употребление допинга, то он завершит карьеру"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что Александр Поветкин может завершить карьеру, если будет дисквалифицирован за положительную допинг-пробу. Сегодня утром стало известно, что допинг-проба Поветкина перед боем в Екатеринбурге за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

– Это может привести к завершению карьеры, – приводит слова Рябинского ТАСС. – Если он будет дисквалифицирован, значит, это будет так. Могу точно сказать, что он не принимал допинг умышленно, но вина команды в этом может быть. Возможно, врач дал какой-то препарат, который содержал это вещество. Мы проведем собственное расследование. В любом случае, я хочу извиниться за то, что произошло.

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