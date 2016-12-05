18:03 | БОКС — Профессиональный

Андрей Рябинский: "Чахкиев с каждым новым боем выглядит все хуже и хуже"

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Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский остался недоволен подготовкой россиянина Рахима Чахкиева к вечеру бокса в Москве, который прошел 3 декабря. Чахкиев нокаутом в седьмом раунде уступил соотечественнику Максиму Власову в поединке за пояс WBA International в первом тяжелом весе.

 
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– Чахкиев расстроил сильно, – цитирует "Р-Спорт" слова Рябинского. – У него от боя к бою хуже. Есть вопросы к тренерскому штабу, будем серьезно на эту тему разговаривать. Ведь Рахим – неплохой боец, олимпийский чемпион. В его исполнении мы видели яркие победы, а в последних боях он совсем не то впечатление производит. Но у нас принято так, что каждый боец волен выбирать себе тренера сам. И мы стараемся идти боксеру навстречу. Но в этой в этой ситуации есть вопросы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161205/1113277441.html

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