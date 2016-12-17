Андрей Рябинский: "Боя со Стиверном не будет, они выкручивают руки и требуют денег"

Боксер Александр Поветкин точно не встретится с канадцем Бермейном Стиверном, так как бой был официально отменен. Новым соперником россиянина станет француз Йоанн Дюопа. Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против канадца Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен.
– Боя со Стиверном не будет, соперником станет Дюопа, – цитирует ТАСС главу промоутерской компании "Мир бокса" Андрея Рябинского. - Мы вели переговоры с командой Стиверна, но они давались тяжело. Они выкручивают руки и требуют денег.
Kharyok1
Что значит "они требуют денег"? Требовали перераспределения дохода, если Стиверн выйдет на бой? Но ситуация такая, что надо было соглашаться даже на 0-100% в пользу Стиверна. Саше надо было бы драться бесплатно, раз в такую историю влип. Или на фоне этого скандала мирового уровня кто-то хотел для Поветкина еще и гонорар выбить? Рябинскому тоже не мешало бы забашлять канадцам, чтобы хоть в какой-то мере притушить скандал. А во-вторых, тут ведь будут смотреть на реакцию Рябинского - подаст ли он в суд на Поветкина, начнёт ли его банкротить по полной программе, требовать возместить хоть какую-то часть потерянных денег и репутации? Конечно, Рябинский ничего этого делать не будет и предстанет перед всем миром СОУЧАСТНИКОМ Поветкина. А Россия в очередной раз получит "славу" страны, где употребление допинга поддержано государством, спецслужбами (где аресты Поветкина и компании??? Где обыски???), и даже обычными промоутерами.
15:35