13:46 | БОКС — Профессиональный

Андрей Рябинский: "Боя со Стиверном не будет, они выкручивают руки и требуют денег"

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Боксер Александр Поветкин точно не встретится с канадцем Бермейном Стиверном, так как бой был официально отменен. Новым соперником россиянина станет француз Йоанн Дюопа. Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против канадца Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен.

– Боя со Стиверном не будет, соперником станет Дюопа, – цитирует ТАСС главу промоутерской компании "Мир бокса" Андрея Рябинского. - Мы вели переговоры с командой Стиверна, но они давались тяжело. Они выкручивают руки и требуют денег.
 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Kharyok1

Что значит "они требуют денег"? Требовали перераспределения дохода, если Стиверн выйдет на бой? Но ситуация такая, что надо было соглашаться даже на 0-100% в пользу Стиверна. Саше надо было бы драться бесплатно, раз в такую историю влип. Или на фоне этого скандала мирового уровня кто-то хотел для Поветкина еще и гонорар выбить? Рябинскому тоже не мешало бы забашлять канадцам, чтобы хоть в какой-то мере притушить скандал. А во-вторых, тут ведь будут смотреть на реакцию Рябинского - подаст ли он в суд на Поветкина, начнёт ли его банкротить по полной программе, требовать возместить хоть какую-то часть потерянных денег и репутации? Конечно, Рябинский ничего этого делать не будет и предстанет перед всем миром СОУЧАСТНИКОМ Поветкина. А Россия в очередной раз получит "славу" страны, где употребление допинга поддержано государством, спецслужбами (где аресты Поветкина и компании??? Где обыски???), и даже обычными промоутерами.

15:35

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ