Андрей Рябинский: "Бой Поветкин – Стиверн состоится"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский подтвердил, что допинг-проба канадца Бермейна Стиверна дала положительный результат на запрещенное вещество. Однако, по словам руководителя, поединок с россиянином Александром Поветкиным не будет отменен.

Как ранее отметил сам Стиверн, запрещенное вещество (метилгексанеамин) попало в организм случайно из пищевой добавки. Так как ранее у боксера не было подобных нарушений, он не будет дисквалифицирован и заплатит штраф в размере 75 тысяч долларов. Поединок Поветкин – Стиверн должен состояться 17 декабря в Екатеринбурге.

– У Стиверна обнаружили в организме запрещенное вещество. WBC наложил на него штраф. Но санкция на бой в силе. Бой Поветкин – Стиверн состоится, – написал Рябинский в твиттере.