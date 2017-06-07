Андрей Рябинский: "Биволу еще рано проводить чемпионские бои"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский подчеркнул, что временному обладателю пояса WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу еще рано выходить на бой за полноценный чемпионский титул. По словам промоутера, россиянину нужно немного потерпеть.

Напомним, что Бивол, на счету которого десять побед в десяти боях на профессиональном ринге, 17 июня в США проведет поединок с Седриком Агнью в рамках боксерского шоу, главным событием которого станет бой-реванш россиянина Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом.

- Биволу рано еще драться за титул. У него пока не тот уровень, нужно еще чуть-чуть потерпеть, надо поднабрать, - приводит "Р-Спорт" слова Рябинского. - Я думаю, что еще 1-2 боя надо.

При этом промоутер не готов ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что россиянин Григорий Дрозд завершил карьеру. В последний раз он раз выходил на ринг в мае 2015 года, после чего из-за травмы не смог провести обязательную защиту против конголезца Илунгу Макабу.

После этого WBC присвоил боксеру статус чемпиона мира в первом тяжелом весе в отпуске, а позднее исключил из рейтингов.

- Пока я от него не услышу, от Дрозда, что он завязал, я никак не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, - продолжил Рябинский. - Он после тяжелой травмы, тренируется, занимается общественной работой.