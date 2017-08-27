Андре Уорд: "Я ожидал гораздо меньшего от Макгрегора и немного большего от Мейвезера"

Американец Андре Уорд после боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером отметил, что его соотечественник позволял своему сопернику заходить за спину. По его словам, Мейвезеру пора заканчивать карьеру, так как в поединке было заметно, что он постарел.

- Я ожидал гораздо меньшего от Макгрегора, и я ожидал немного большего от Мейвезера, - цитирует bloodyelbow Уорда. - Я думаю, что на ход боя повлиял возраст Флойда. У него все еще многое осталось, но когда вы видите, что пропускаете удары, которые вы, как правило, не пропускали ранее - особенно против парня, у которого нет опыта, - вы должны понять, что пришло время заканчивать.

Я не понял, почему Флойд позволял Конору заходить ему за спину. Лично я этого не делаю, потому что меня так учили. Надо защищать себя на протяжении всего боя. Если бы Конор вышел из себя и нанес ему удар по затылку, Флойду бы досталось очень сильно.