Андре Уорд: "Второй бой для Ковалева будет еще хуже"

Андре Уорд, победивший в Лас-Вегасе Сергея Ковалева, подчеркнул, что бой был равным. Американский боксер победил решением судей, все арбитры отдали ему победу со счетом 114:113. Отметим, что для Ковалева это поражение стало первым в 32 боях на профессиональном ринге.

– Я доволен и счастлив, – приводит Boxing News слова Уорда. – Конечно, я хотел бы, чтобы это была более убедительная победа с точки зрения судейского решения. Но это была тяжелая победа над соперником, который, по мнению многих, мог меня остановить. Мы сделали то, что и должны были, стали сильнее, и я очень счастлив.

Ковалев послал меня в нокдаун, но я не пострадал. Это был мимолетный нокдаун. Я оказался на канатах и улыбнулся. Подумал: "Окей, теперь у нас будет битва".

Я не могу ничего поделать со спорами. Это был равный бой, это бокс. Если бы я почувствовал, что проиграл, так бы и сказал. Я бы поднял руки и сказал бы: "Не знаю, что случилось, судьи перепутали, я проиграл".

Думаю, второй поединок будет для Ковалева еще хуже. Не знаю, как хорошо он сможет приспособиться.