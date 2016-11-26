Андре Уорд: "Теперь переговоры о реванше с Ковалевым будут проходить по-другому"

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Андре Уорд отметил, что он не собирается сейчас говорить о матче-реванше с россиянином Сергеем Ковалевым. По словам американца, давление по этому вопросу со стороны команды экс-чемпиона неуместно. Напомним, что по условиям первого поединка, в случае поражения Ковалева стороны обязаны провести реванш.

– Считаю, что матч-реванш определенно может произойти, – цитирует Уорда TMZ Sports. – Но сейчас я это обсуждать не собираюсь. Для этого у меня есть великолепная команда. Пока я отдыхаю, выздоравливаю и наслаждаюсь обществом моей семьи, моя команда, а именно менеджер Джеймс Принс и юрист Джош Дубин, улаживают все вопросы.

Однако одну вещь команда Ковалева должна понимать. Теперь переговоры будут проходить по-другому. Мы теперь будем выступать с позиции силы. Я – чемпион, а он – претендент. Если все сядут за стол переговоров с пониманием этого момента, то определенно из этого может что-то и получится.