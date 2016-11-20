Андре Уорд: "Решение судей меня не удивило"

Американский боксер Андре Уорд после боя с Сергеем Ковалевым отмеил, что считает решение судей справедливым. Бой за звание чемпиона по версиям WBC, WBO и IBF состоялся сегодня в Лас-Вегасе. Три арбитра отдали победу Уорду со счетом 114:113.

- Меня не удивило решение судей, - приводит Fight News слова Уорда. - Не понимаю, с чего вы это взяли. Вы можете послушать зрителей. Они считают, что я выиграл. Я знал, что это будет жесткая борьба. Ожидал, что Ковалев будет вести бой именно так. Мой тренер проделал большую работу. Конечно, я хочу реванш, но не собираюсь вести переговоры прямо сейчас. Я поеду домой, отдохну, а потом посмотрим.