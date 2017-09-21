Чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO в весе до 79,38 кг американец Андре Уорд объявил о завершении карьеры.

33-летний Уорд начал профессиональную карьеру в 2004 году. На его счету 32 поединка и 32 победы (16 - нокаутом). Он стал третьим в истории боксером, который завершил карьеру в ранге чемпиона мира без поражений. Также это сделали американцы Рокки Марчиано (49 побед, 43 - нокаутом) и Флойд Мейвезер (50 побед, 27 - нокаутом). В последних двух поединках Уорд победил россиянина Сергея Ковалева.

- Боксу – я люблю тебя. Ты был со мной с 10 лет. Ты многому научил меня, - написал Уорд в обращении на своем официальном сайте. - Ты покорил меня. Ты возвысил меня. Я многое отдал в жертву ради тебя, но ты мне дал больше, чем я мог подумать. Ты дал мне основу, сделал меня чемпионом и помог мне кормить свою семью. Я навсегда благодарен. Ты и я всегда будем синонимами и идти бок о бок. Спасибо всем замечательным людям, с которыми я столкнулся благодаря боксу. У меня появились друзья на всю жизнь. Уходя, я остаюсь на вершине великой горы бокса. Это всегда было моим видением и мечтой. Я сделал это. Мы сделали это.

От всего сердца я благодарю всех, кто сыграл свою роль в этом путешествии. Вы знаете, кто я. Я бы не смог сделать это без вас. Хочу быть откровенным: я ухожу, потому что мое тело больше не может выдерживать нагрузки. У меня больше нет желания продолжать драться. Если я больше не могу дать моей семье, моей команде, моим фанатам все возможное, то я больше не должен драться. Превыше всего я благодарю Бога за то, что позволил мне делать то, что я делал так долго, как это было необходимо.