Андре Уорд - о победе над Ковалевым: "Это именно то, к чему мы готовились"

Новый чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF Андре Уорд не может поверить в победу над Сергеем Ковалевым. По словам американца, он переживает неповторимые ощущения.

Отметим, что для россиянина данное поражение стало первым в 32-х боях в профессиональной карьере. Поединок Ковалев - Уорд состоялся в Лас-Вегасе. Все три судьи отдали победу американскому боксеру с одинаковым счетом 114-113.

- Это неповторимое чувство, - приводит Dailystar слова Уорда. - Детка, мы сделали это! Это именно то, к чему мы готовились. Я пятикратный чемпион мира в двух весовых категориях. Это просто невероятно.

Ковалев проиграл Уорду. Как это было