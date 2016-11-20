10:22 | БОКС — Профессиональный

Андре Уорд: "Нокдаун от Ковалева был неожиданным"

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Новый чемпион по версиям WBO, WBA и IBF Андре Уорд хотел бы одержать более убедительную победу в бою с Сергеем Ковалевым. Американец, отправившийся в нокдаун во втором раунде, подчеркнул, что удар россиянина стал для него неожиданным.

Отметим, что это поражение стало для Ковалева первым в 32 боях в профессиональной карьере. Поединок Ковалев - Уорд состоялся в Лас-Вегасе. Все три судьи отдали победу американскому боксеру с одинаковым счетом 114-113.

- Мне нравится побеждать в каждом бою убедительно, но иногда нужно выигрывать и так, - приводит LA Times слова Уорда. - Нокдаун? Это была вспышка, но она не нанесла мне много вреда.

Ковалев проиграл Уорду. Как это было

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