Андре Уорд не собирается извиняться за судейство в бою с Ковалевым

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг Андре Уорд считает, что заслужил победу над россиянином Сергеем Ковалевым. Американец победил Ковалева решением судей и отобрал у него все три чемпионских пояса. Впоследствии Ковалев обвинил рефери в необъективности и потребовал реванша.

- Мы сделали это. Я завоевал пятый титул чемпиона мира в двух категориях. "С божьей помощью мы добились того, чего от нас не ждали. Мы прошли дальше, чем говорили, что мы сможем пройти. Мы победили того, кого, как они говорили, мы не можем победить". К филиппийцам 4:13, к коринфянам 12:9-10. Захария 4:6.

Я заслужил этот результат в тяжелом бою. Я вышел из тени и показал характер Чемпиона! Так же, как делали великие до меня. Я благодарен за возможность создать великое наследие. Не собираюсь извиняться за это решение, я заслужил его. Хочу поблагодарить всех, кто посетил T-Mobile Arena в субботу. Это было великолепно! И всем, кто смотрел по телевизору. И всем болельщикам со всего мира. Спасибо!" - написал Уорд на странице в Facebook.