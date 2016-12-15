11:23 | БОКС — Профессиональный

Андре Уорд не планирует завершать карьеру, реванш с Ковалевым в силе

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF американец Андре Уорд пока не планирует завершать карьеру. Бой-реванш с россиянином Сергеем Ковалевым остается в силе. Ранее Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей. В контракте между боксерами был прописан пункт о реванше.

- Андре пока не планирует завершать карьеру, реванш с Ковалевым остается в силе, - приводит ТАСС слова представителя команды Уорда. - В ближайшее время начнутся переговоры. Разрешение от федераций? Оно имеет лишь формальный характер, поскольку о реванше заранее уведомлялись все организации.

На счету Ковалева 30 побед (26 нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 нокаутом) и ни одного поражения.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3874255

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