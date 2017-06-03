Андре Уорд: "Надену намордник на Ковалева, он чересчур много говорит"

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Андре Уорд не обращает внимания на критику со стороны Сергея Ковалева. По словам американца, все должно решиться на ринге. Бой-реванш пройдет 17 июня в Лас-Вегасе.

- Это смешно, потому что он даже плох "трэш-токе". Если хочешь поливать человека грязью, хотябы делай это хорошо, - приводит Boxing Scene слова Уорда. - Если он хочет писать в Твиттере и Инстаграме до того момента, пока не устанут пальцы, - пожалуйста.

В конечном счете, это не имеет значения. Мы встретимся через несколько недель. Оставим все вопросы и наденем на него намордник. В последнее время он чересчур много говорит.

Напомним, что в ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.