Амирханян отказался от трештокинга перед боем с Байсангуровым

18 декабря в Казани не имеющий поражений боксер из столицы Татарстана Арам Амирханян проведет бой с боксером из Грозного Хусейном Байсангуровым.

На кону встречи – три титула: WBO International, IBF International и WBA Continental во втором полусреднем весе. Противостояние станет главным событием боксерского шоу "Ринг чемпионов – Кубок Казанского Кремля".

Амирханян обладает поясом чемпиона WBO International. Заниматься боксом он начал, работая директором производства на кожевенной фабрике. "В обеденный перерыв уходил на 15 минут раньше, купил годовой абонемент в фитнес зал недалеко от работы, – вспоминает Амирханян. – Тренировка с разминкой занимала 40 минут. Вечером бегал, если силы оставались. Так я готовился первые четыре поединка. Один из них был 10-раундовым за титул. После четвертого боя появился мой тренер и соратник Илья Береснев, с которым в Казани начали готовиться целенаправленно.

– У меня был шанс поехать на Универсиаду, которая проходила в родной Казани, но вместо меня взяли Андрея Замкового, который и на Олимпиаду от России поехал, Не первое и не последнее разочарование в моей любительской карьере, – приводит слова Арама пресс-служба турнира. – Первый этап подготовки к бою с Байсангуровым прошел под руководством тренера Геннадия Гордиенко. Во втором цикле подготовки буду продолжать работать со своим наставником Альбертом Муталибовым. Реагировать на противника, менять свою подготовку не в моих правилах. Самый главный противник каждого боксера – это он сам. Трештокинга перед боем не будет – сопернику в лицо говорить ничего не надо, надо выходить боксировать.