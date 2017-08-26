Амир Хан сравнил Макгрегора с теннисистом, который пытается играть в бадминтон

Бывший чемпион мира в полусредней весовой категории по версиям WBA и IBF британец Амир Хан считает, что чемпион UFC Конор Макгрегор в случае поражения от Флойда Мейвезера может не вернуться на прежний уровень. Британец допустил, что после поединка с непобедимым чемпионом мира карьера бойца в ММА может подойти к концу.

– Это можно сравнить с тем, как если бы теннисист пытался играть в бадминтон, – цитирует АФП Хана. – В этом бою Макгрегору стоит подумать о себе. Если он получит тяжелые травмы, он может не выйти на прежний уровень, или вообще прекратит драться.

Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.

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