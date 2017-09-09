Аминулла Сулейманов: "Состояние Абдусаламова остается без больших изменений"

Аминулла Сулейманов, друг российского боксера Магомеда Абдусаламова, проходящего в США реабилитацию после получения тяжелой черепно-мозговой травмы, сообщил, что состояние спортсмена не имеет больших изменений. Напомним, в ноябре 2013 года Абдусаламов проводил бой с кубинцем Майком Пересом в Нью-Йорке, в результате которого получил черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу, где перенес инсульт и был помещен в искусственную кому. Спортсмену провели трепанацию черепа и прооперировали сломанную челюсть. В середине сентября 2014 года россиянина выписали после реабилитации. Сейчас он парализован с правой стороны и не может ходить и внятно разговаривать.

Сегодня было вынесено решение, что американская сторона выплатит россиянину 22 миллиона долларов.

– В состоянии Абдусаламова нет больших изменений, – цитирует ТАСС Сулейманова. – Честно говоря, все детально я не знаю, но после всех расходов, долгов и адвокатских процентов, им достанется около 10-12 миллионов долларов. И эти деньги на руки не даются никому, их будут давать каждый месяц на содержание Маги.

Напомним, что в феврале 2014 года семья Абудсаламова подала иск на 100 миллионов долларов к властям штата Нью-Йорк и руководству Атлетической комиссии штата, в котором американская сторона обвинялась в халатности и непрофессионализме. Родственники боксера считают, что травм мозга можно было избежать, если бы бой был остановлен вовремя.