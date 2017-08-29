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Американский канал возместит потери не увидевшим бой Мейвезер - Макгрегор зрителям


Американский канал Showtime возместит потери зрителям, которые из-за технических сбоев не смогли посмотреть в прямом эфире бой между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. Как сообщает Variety, начало было отложено на десять минут, а многие телезрители, которые не увидели бой в прямом эфире, подали иск к каналу. Стоимость трансляции составляла 99,99 доллара.

Ранее Мейвезер отметил, что его бой против Конора Макгрегора собрал более 80 миллионов долларов. Прошлый рекорд принадлежал поединку американца против Мэнни Пакиао, который собрал около 72 миллионов.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция

 
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