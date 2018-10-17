Альварес подписал контракт на 365 миллионов долларов, это новый рекорд в истории спорта

Мексиканский боксер, чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN на трансляцию его поединков, сообщает ESPN. Это соглашение принесет ему не менее 365 миллионов долларов.

Этот контракт стал рекордным в истории спорта в плане финансовой составляющей. За пять лет по условиям соглашения он должен провести 11 поединков. Ранее самый дорогой контракт был у бейсболиста Джанкарло Стэнтона, который подписал 13-летний контракт с "Майами" на 325 миллионов долларов.

15 декабря Альварес проведет бой против Рокки Филдинга из Великобритании. DAZN специализируется на трансляции спортивных событий. В частности, сервис транслирует в Италии матчи футбольного чемпионата страны.