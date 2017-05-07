Альварес победил Чавеса-младшего по очкам

В Лас-Вегасе состоялся рейтинговый бой в весовой категории до 74,6 кг между мексиканскими боксерами Саулем Альваресом и Хулио Сесаром Чавесом-младшим. Поединок продолжался все 12 раундов и завершился победой 26-летнего Альвареса по очкам. Судьи отдали ему победу единогласно – 120:108, 120:108, 120:108. Следующим соперником победившего мексиканца может стать представитель Казахстана Геннадий Головкин.

Альварес одержал 49-ю победу в карьере (34 нокаутом) при одном поражении и одной ничьей.

В активе 31-летнего Чавеса 50 побед (32 нокаутом), одна ничья и три поражения.