Альварес нокаутировал Ковалева и завоевал титул WBO

Колумбийский боксер Элейдер Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии WBO. В седьмом раунде поединка колумбиец трижды отправил соперника в нокдаун. Рефери зафиксировал технический нокаут.

Альварес заовевал первый чемпионский титул в полутяжелом весе. На его счету 24 победы в 24 боях в профессиональной карьере.

Ковалев проводил 36-й поединок. Он проиграл в третий раз. Предыдущие два поражения россиянин потерпел от Андре Уорда.