Альварес нокаутировал Ковалева и завоевал титул WBO

Колумбийский боксер Элейдер Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии WBO. В седьмом раунде поединка колумбиец трижды отправил соперника в нокдаун. Рефери зафиксировал технический нокаут.
Альварес заовевал первый чемпионский титул в полутяжелом весе. На его счету 24 победы в 24 боях в профессиональной карьере.
Ковалев проводил 36-й поединок. Он проиграл в третий раз. Предыдущие два поражения россиянин потерпел от Андре Уорда.
Альварес нокаутировал Ковалева 😮https://t.co/hVgStEegKx pic.twitter.com/NIMrpmb8zD– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 5 августа 2018 г.
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