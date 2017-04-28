Алоян в мае дебютирует в профи боем с Кардосой

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне россиянин Михаил Алоян дебютирует на профессиональном ринге боем с никарагуанцем Ядером Кардосой. Планируется, что поединок пройдет за титул чемпиона WBA Internаtiоnal.

Ранее стало известно, что боксер проведет первый поединок в профи 11 мая в Кемеровое в рамках шоу, включающего четвертьфинальный матч сборной России с командой Казахстана во Всемирной серии бокса (WSB).

– Соперником Михаила Алояна в бою в Кемерове будет опытный и непростой боксер из Никарагуа Ядер Кардоса, – цитирует "Р-Спорт" тренера Алояна Эдуарда Кравцова. – Это будет десятираундовый поединок. Планируется, что бой пройдет за титул чемпиона WBA International, в ближайшие дни ждем подтверждения статуса матча.