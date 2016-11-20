Алексей Титов: "Поражение Ковалева - политика, а не спорт"

Российский промоутер Алексей Титов заявил, что поражение Сергея Ковалева в бою против Андре Уорда носит чисто политический характер. Также Титов поделился мнением о том, как нужно действовать Ковалеву в матче-реванше.



– С судейским решением не согласен, – подчеркнул Титов. – Сергей победил, но свою роль сыграли политические интересы. Что касается боя, то Уорд делал бой скучным, а Серега старался делать его зрелищным. Уорд – очень неудобный боец, он смог подстроится под алгоритмы Сергея. Ковалеву нужно было менять тактику, когда он почувствовал, что многое не проходит. Во время реванша Сергею нужно больше прессинговать, добавить больше контроля и боя в ближнем бою. (Борис КРИВИН)