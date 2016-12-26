Алексей Титов: "Надеемся, что стадион в Екатеринбурге летом будет использоваться для бокса"

Исполнительный директор "РМК Боксинг промоушнз" Алексей Титов предложил проводить боксерские поединки на стадионе "Центральный" в Екатеринбурге. На данный момент арена находится на стадии реконструкции к чемпионату мира-2018. Компания "РМК Боксинг промоушнз" построила ринг и трибуны для проведения боя между Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном, который в итоге не состоялся из-за положительной допинг-пробы россиянина.

– Стадион, который сейчас находится на реконструкции к ЧМ-2018, будет вмещать 35 тысяч зрителей, затем – 23 тысячи, – цитирует ТАСС Титова. – Мы уверены, что это хороший вариант для проведения масштабных международных боксерских поединков, чтобы каждый раз нам не возводить трибуны и оборудовать зал. Так делается во всем мире – поединки проходят на самых вместительных аренах. Надеемся, что Центральный стадион в летнее время будет использоваться для бокса с 2019 года.