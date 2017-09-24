Александр Зимин: "Кудряшов выбрал неверную тактику на бой с Дортикосом, уйдя в оборону"

Тренер Александр Зимин отметил, что Дмитрий Кудряшов ошибся с выбором тактики на бой против Юниера Дортикоса в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Специалист также добавил, что было бы интересно посмотреть поединок кубинца против Мурата Гассиева.

– Шанс на победу у Кудряшова был, если бы он не изменил тактику ведения боя и не встал в глухую защиту, – цитирует "Р-Спорт" Зимина. – Чего ждать-то? Он и дождался сильного удара. Надо было активизироваться, самому атаковать. Самая лучшая защита – это атака. В профессиональном боксе долго стоять нельзя, потому что боксеры обладают сильнейшими ударами. Под градом ударов стоять – это бесполезно! Я не понял вообще его тактику и почему Кудряшов ушел в глухую защиту, стоял так долго. Это большая ошибка.

Бой Дортикос – Гассиев? Мурат – молодой смелый парень, крепкий, выдержанный. Единственное, ему надо добавлять в плотности ударов, он паузы делает большие. А так у него есть хорошая перспектива. Было бы интересно посмотреть на его поединок с Дортикосом.