Александр Зимин: "Бивол может объединить несколько титулов"

Заслуженный тренер России Александр Зимин отметил, что российский боксер Дмитрий Бивол - очень одаренный спортсмен. Россиянин в ночь на воскресенье защитил титул WBA в полутяжелом весе, победив малавийца Айзека Чилембу.

- Дима – очень одаренный парень, природа наградила его скоростью, легкостью, выносливостью, хорошим чувством дистанции, – приводят "Известия" слова Зимина. — Последнее не тренируется. Он прирожденный победитель, выигрывал все турниры у юношей, в любительском боксе, обязательно бы стал и олимпийским чемпионом Лондона-2012, но тогда по необъяснимым причинам его не взяли в команду. Но он не сломался и строит отличную карьеру в профессиональном боксе. Мы ждем от него только побед и объединения титулов. Сейчас наступило его время. Главное, не перегрузить себя, тренироваться в меру, не сломаться психологически.