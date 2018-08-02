Александр Усик: "Уничтожил бы все оружие в мире"

Украинский боксер Александр Усик во время встречи с болельщиками в Киеве назвал свою мечту. В июле он стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, но был раскритикован на Украине за то, что провел бой с Муратом Гассиевым в Москве.

- Я мечтаю о мире. Иногда фантазирую: если бы у меня было такое всесильное желание, я был бы рад уничтожить ложь на свете, - приводит "Обозреватель" слова Усика. - Помните, как в том фильме, когда человек врал, а у него рос нос? Представляете, сколько таких носатых ходит по миру! А еще бы я уничтожил все оружие и предложил бы соперничать в спорте.

Напомним, Усик отказался от возможности получить звание Героя Украины, подвергнув критике украинских политиков.