Александр Усик: "У нас с Папиным сложились дружеские отношения"

Украинский боксер, финалист Всемирной боксерской суперсеирии (WBSS) Александр Усик поделился мнением о российском коллеге Алексее Папине.

- Он - очень хороший и перспективный спортсмен, который приезжает и выкладывается на тренировках по полной. Иногда бывает, приезжают на спарринг, его чуть посильнее ударишь и он обижается. У нас с Алексеем сложились хорошие дружеские отношения, у нас много общего. Спарринги с ним были очень классные, - сказал Усик.

Папин перешел в профессионалы в 2015 году. В его активе 9 побед в 9 боях, 8 из которых - досрочные. (Михаил ПОТАПОВ).