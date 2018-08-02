Александр Усик: "Соберите недовольных, которым я не нравлюсь. Выйду с ними драться"

Украинский боксер Александр Усик во время встречи с болельщиками в Киеве отметил, что не обращает внимания на критику в соцсетях. Ранее спортсмен отказался от возможности получить звание Героя Украины.

- Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал в этом поединке, - приводит isport.ua слова Усика. - Когда я приехал в Москву, смотрел новости – многие поддерживали меня. Спасибо большое за поддержку, за молитвы. Сейчас стало очень сложно ходить по улицам или где-то передвигаться. Спасибо вам большое за это. Это не только моя большая победа, но и тех людей, которые поддерживают и искренне радуются, что в Украину приехал кубок и великолепные пояса. Радость и улыбки должны быть

- Критику в соцсетях я всерьез не воспринимаю. Какой-то деятель просит официальный запрос на то, чтобы я ему дал, сколько я зарабатываю, куда я плачу. Вы с ума сходите? На Жана Беленюка тогда напали. Хочу попросить – пускай они соберут недовольных, которым я не нравлюсь. Я с ними выйду драться. Сколько бы их не было, я один против них выйду.