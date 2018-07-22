Александр Усик: "Победу посвящаю отцам"

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC, WBA Super, IBF и WBO Александр Усик на пресс-конференции рассказал, кому посвятил победу над Муратом Гассиевым в финале Всемирной суперсерии (WBSS). Украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

- Эту победу я хотел бы посвятить отцам. Моего отца к сожалению уже нету, но мне кажется, он видит все, что происходит, - заявил Усик. - Он был тем человеком, который меня подтолкнул к тому, чтобы я пошел заниматься боксом. Он был первым, кто в меня поверил.

Второй мой отец - это первый тренер. Он присутствовал на этом поединке. Он меня научил шагать, бить, боксировать и любить этот вид спорта. Еще один отец - президент моего клуба, в котором я ничанал свой путь. Он мне помогал, отправлял на соревнования, говорил правильные вещи. Он говорил, что если я буду трудиться, у меня все получится.

Еще один отец - Анатолий Николаевич Ломаченко, под его руководством мы поехали на разные соревнования: чемпионаты Европы, чемпионаты мира, Олимпийские игры. Есть еще много других людей, которые очень многое вкладывают в меня и не кричат об этом, их никто не знает. Слава богу, что у нас получилось. Я хочу встать и низко им поклониться. Я посвящаю эту победу всем своим отцам. Выхожу в ринг я, но работает очень большая команда. (Евгений БЕЛОУСОВ, Михаил ПОТАПОВ)