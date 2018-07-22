Александр Усик: "Перед переходом в тяжелый вес надо все взвесить"

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC, WBA Super, IBF и WBO Александр Усик на пресс-конференции прокомментировал возможность перехода в тяжелый вес. Он считает, что начинать новую категорию можно с боя против Тони Беллью.

- Сейчас хочу приехать домой, очень грамотно все обдумать и думаю, что можно это делать, - заявил Усик. - Я слышал, что Тони Беллью хочет драться с победителем этого боя, а он боксирует в тяжелой весовой категории. В крайнем бою он очень красочно нокаутировал Дэвида Хэя. Я готов. Если он не хочет опускаться в мой вес, то я поднимусь в его. С этого, думаю, можно будет начинать. Возможно в 91 килограмме будут еще хорошие и зрелищные бои. Надо все взвесить. (Евгений БЕЛОУСОВ, Михаил ПОТАПОВ)