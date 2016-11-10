10:30 | БОКС — Профессиональный

Александр Усик: "Обещаю отличное выступление в бою с Мчуну"

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Чемпион мира по версии WBO в весе до 90,71 кг Александр Усик пообещал ярко провести бой с африканцем Табисо Мчуну. Поединок состоится 17 декабря в США, показывать его будет канал HBO.

- Это прекрасная возможность, я очень рад впервые боксировать в США и на телеканале НВО, - цитирует boxingnews.com.ua Усика. - После выигрыша чемпионского титула моей следующей целью было провести бой в Америке, и я обещаю фанам в Лос-Анджелесе и тем, кто будет смотреть этот бой на НВО, отличное выступление.

Дополнительная информация

http://boxingnews.com.ua/ru/novosti/17890-usik-poobeschal-otlichnoe-vystuplenie-v-svoem-debjutnom-boju-na-hbo

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