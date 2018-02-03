Александр Усик назвал фаворита в бою Гассиев - Дортикос

Финалист Всемирной боксерской суперсеирии (WBSS) Александр Усик назвал россиянина Мурата Гассиева фаворитом в полуфинальном бою с кубинцем Юниером Дортикосом.

- Шансы соперников равны... Хотя мне кажется, что фаворит все-таки Мурат. Дело в том, что Дортикос стал в последнее время очень много говорить, это значит, что он не уверен в себе, - сказал Усик.

На вопрос о том, с кем бы он предпочел встретиться в финале украинец ответил: "Мне абсолютно без разницы, главное, чтобы мы показали качественный и интересный бокс". (Михаил ПОТАПОВ)

Гассиев - Дортикос. Live!