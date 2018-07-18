Александр Усик: "Нас ждет финал Лиги чемпионов, только по боксу"

Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBC и WBO Александр Усик прокомментировал предстоящий объединительный бой в финале WBSS с обладателям чемпионских поясов WBA, IBF из России Муратом Гассиевым, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Бой Усик – Гассиев состоится 21 июля в Москве.

– Нас всех в субботу ждет грандиозное событие, – заявил Усик в прямом эфире в Инстаграме. – Если сказать прямо – финал Лиги чемпионов, только по боксу. Хочу попросить всех болельщиков быть максимально скромными в высказываниях и иметь уважение к сопернику. Если вы не уважаете его, значит, не уважаете и меня. Всех приглашаю 21 июля в СК "Олимпийский", вживую этот бой будет гораздо интереснее! Как некоторые считают, бой года. Огромное спасибо всем за поддержку!