Александр Усик: "Надо быть человеком, а не поросенком"

Украинец Александр Усик на пресс-конференции перед боем с Муратом Гассиевым сказал, что не обращает внимания на политическую шумиху вокруг боя.

– Комментарии в соцсетях я не читаю, ничего интересного там не нахожу, – сказал Усик. – Когда я был на поединке Мурата в Сочи, ко мне подходили его земляки и говорили, что будут болеть за своего, но ты тоже молодец. Не важно, какую страну ты представляешь. Надо быть человеком, а не поросенком. Бой в Москве – это не проблема, меня не беспокоит, что мы будем боксировать здесь.

Напомним, что бой Гассиев – Усик пройдет 21 июля в Москве в спорткомплексе "Олимпийский". "СЭ" будет вести прямую трансляцию боя. (Михаил ПОТАПОВ)​