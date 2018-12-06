Александр Усик: "Мне вообще пофиг то, что кто-то там что-то на меня говорит"

Украинский боксер Александр Усик отметил, что не обращает внимание на обвинения в сепаратизме. Украинец на протяжении нескольких лет уклоняется от вопроса о принадлежности Крыма, а недавно провел бой в Москве против Мурата Гассиева.

- Кто такой сепаратист? Это предатель какой-то, да? Вообще не обращаю на это внимание по двум, может быть, причинам, - заявил Усик в интервью ютуб-каналу USYK17. - Во-первых, потому что мне вообще пофиг то, что кто-то там что-то на меня говорит. Я знаю, что мне надо делать, знаю свой круг общения, знаю, кто меня поддерживает, знаю, кто за меня. А, во-вторых, это сущность людей, они хотят меня задеть словом, хотят меня как-то обозвать, чтобы я, возможно, тоже в ответ на них что-то сказал. Но меня вера учит, с детства учит Евангелие, Библия, что нельзя отвечать на зло злом, нужно любовью, прощением. Мы же не знаем, может, он обиделся на что-то или что-то ему не понравилось во мне. Простить его надо, но никак не хаять.

Понимаю ли, почему меня называют сепаратистом? Да, за мои высказывания о моем родном городе, о моих каких-то жизненных убеждениях, по которым я живу и воспитываю своих детей. Конечно, я знаю. Прогнись один раз и тебя будут прогибать постоянно. Как в песне: "Не будем прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас". Думаю, что у меня есть тот круг людей, с которыми я по жизни начал свой путь, иду и, дай бог, до своего конца буду идти с ними