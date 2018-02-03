Александр Усик: "Мне нужен был такой бой, как с Бриедисом"

Украинский боксер, финалист Всемирной боксерской суперсеирии (WBSS) Александр Усик рассказал о полуфинальном поединке с Майрисом Бриедисом из Латвии.

- Мне нужен был именно такой бой. Я провел его так как хотел, лез в атаку. Я ждал агрессии от Майриса, чтобы ловить его на контратаке, но так как он мало наступал, то приходилось самому лезть в атаку. Я согласен с решениями судей, я абсолютно не переживал о том, как они посчитают бой и сейчас не переживаю об этом, - сказал Усик.

Бой Усика с Бриедисом прошел в субботу, 27 января, и завершился победой украинца решением большинства судей. (Михаил ПОТАПОВ)