Александр Усик: "Любительский бокс сильнее профессионального"

Украинец Александр Усик на пресс-конференции перед боем с Муратом Гассиевым сказал, что ему очень помогла школа любительского бокса.

– Это очень мне помогло, – сказал украинец. – Мой первый тренер научил меня боксировать, шагать, бить и любить этот вид спорта. Любительский бокс будет посильнее профессионального. На Олимпиаде-2016 в Рио профи не проходили во второй круг. Если это разные виды спорта, то любительский – номер один. Профи – это шоу. Можно накачать "баночку", а любитель отойдет от тебя и ударит. Если вы не отучились в школе, вам в университете делать нечего.

Напомним, что бой Гассиев – Усик пройдет 21 июля в Москве в спорткомплексе "Олимпийский". "СЭ" будет вести прямую трансляцию боя. (Михаил ПОТАПОВ)​