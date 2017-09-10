Александр Усик: "Хук бил ниже пояса, он мне там все отбил"

Чемпион мира по версии WBO Александр Усикк на пресс-конференции после боя против немца Марко Хука отметил, что соперник действовал грубо. Украинец победил немца в 10-раунде техническм нокаутом.

- Хукбвеошавтьесб сказал, что он по тебе попал пару раз жестко…

- Он бил мне ниже пояса, он мне все там отбил, и пытался ударить в затылок. Однако, он в ответ ничего не получил, ведь бокс – это вид спорта джентельменов, который зародился в Англии. Я не могу себе позволить делать это.

- Там на взвешивании был эпизод, когда кто-то из команды Хука зацепил тебя по затылку.

- Гусь какой-то длинный дергался там. Есть видео, может они хотели вывести меня из себя. Это очень сложно сделать, я сам по сути отмороженный по жизни. Я буду им отвечать по правилам, в ринге.