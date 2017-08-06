Александр Усик: "Джошуа тяжелее меня? Чем больше шкаф - тем громче он падает"

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик в очередной раз сообщил о желании провести бой с обладателем поясов по версиям WBA и IBF в супертяжелом Энтони Джошуа. При этом украинец не беспокоится по поводу того, что британец весит больше, чем он.

– Только в таком турнире как WBSS, рождаются настоящие чемпионы. Турнир пройдет по олимпийской системе: кто проигрывает - тот отправляется домой ни с чем, - приводит Sport.ua слова Усика. - Нет никаких переговоров за спиной. Нет никаких игр, нежелания рисковать титулом. Нет промоутерских конфликтов. В таких условиях мы получим бесспорного чемпиона мира, который к тому же завоюет специальный приз - Кубок Мохаммеда Али. Как только услышал о проекте, сразу же захотел принять в нем участие.

В интернете большинство считает меня фаворитом. Но я об этом не думаю, а просто делаю свое дело. Будет ли Гассиеву легко? Не думаю. Кшиштоф – очень опытный и знает, благодаря чему может навязать борьбу. Я не знаю, кто победит, считаю, что шансы есть и у одного, и у другого.

– Если вы по-прежнему не отказываетесь от желания в ближайшие годы встретиться с Энтони Джошуа, то впереди - не так и много времени.

– Конечно, не отказываюсь. Очень хочу с ним встретиться.

– В поединке против Владимира Кличко Джошуа весил примерно 113 кг. Разница в массе не беспокоит?

– Я так скажу: чем больше шкаф – тем громче он падает. Я буду весить около 100 кг. Никаких проблем.