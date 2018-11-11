Александр Усик: "Джошуа? С этим нужно подождать"

Украинский боксер Александр Усик сказал, что пока рано говорить о бое с Энтони Джошуа. Ранее украинец нокаутировал британца Тони Белью в поединке за звание чемпиона мира в первом тяжелом весе.

- Это последний бой в крузервейте?

– Не стоит резко бросаться словами. На данный момент меня интересует отдых, хочу максимально провести время со своими детьми, потому что этот год был для меня очень успешным и тяжелым.

- Когда вы хотите провести бой с Джошуа?

– Надо реально смотреть на вещи. С этим нужно подождать, – цитирует Усика Tribuna.com.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что готов обсудить бой с Усиком.