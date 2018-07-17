Александр Усик: "Бой в Москве войдет в историю"

Украинский боксер Александр Усик провел открытую тренировку накануне финала Всемирной суперсерии против россиянина Мурата Гассиева, который пройдет 21 июля в Москве. Правда, Усик сделал всего несколько движений на ринге, а затем ответил на вопросы журналистов.



- Мы провели прекрасный тренировочный лагерь, я хорошо готов к бою, - сказал Александр. - Я вообще никогда не рассчитываю на судей, а надеюсь только на себя. В Москву приехал в отличном настроении, вчера разместились, все хорошо. Тут прекрасная погода, хорошие люди, я благодарен всем присутствующим. Выражаю большое уважение сопернику, в субботу будет очень хороший и долгожданный бой. Мне без разницы, где выступать. Главное, чтобы бои такого уровня и масштаба вообще организовывались и проводились, а где именно - вообще не имеет значения.

Мое расставание с тренером Сергеем Ватаманюком произошло еще после боя с Майрисом Бриедисом. Он просто не дает мне того, чего бы мне хотелось. Зрителям нужно ждать хорошего поединка, потому что выходят два классных и титулованных спортсмена, и такие бои входят в историю. На данный момент, это самый важный мой поединок. Дай бог, чтобы этот бой состоялся. Есть ли вероятность, что он не состоится? Не знаю. (Михаил ПОТАПОВ)