Александр Шлеменко: "Возможно, Мейвезер не очень серьезно относится к Макгрегору"

Один из сильнейших российских средневесов в смешанных единоборствах, бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко сказал, что у Конора Макгрегора, который не является фаворитом предстоящего боя против Флойда Мейвезера, при определенных обстоятельствах есть шансы на успех. При этом россиянин подчеркнул, что не испытывает большого интереса к предстоящему поединку.

– Не скажу, что я сильно жду этого поединка. Сумасшедшего интереса у меня нет, – сказал Шлеменко. – Потому что бой будет по правилам бокса, и в данном случае я считаю явным фаворитом Мейвезера. Какой-то особой интриги я не вижу – может, если только в первых раундах. Мне бы было интереснее, если бы использовались правила смешанных единоборств – считаю, что ММА лучше позволяет проявлять свои таланты бойцам из любых дисциплин. Конечно, здесь больше элемент шоу – впервые в истории представитель другого вида спорта будет пробовать свои силы против самого сильного боксера. Это направлено, скорее, на людей, которые не очень разбираются в боксе.

У Макгрегора собственная манера ведения боя, которая отличается от многих. За Конора говорит то, что он андердог, и возможно, Мейвезер к нему относится не очень серьезно. А в таком случае у тебя всегда есть шанс удивить соперника. К тому же, никто толком не видел, как Макгрегор боксирует. Плюс функциональные качества. У бойцов ММА другая подготовка к боям, и чисто физические показатели – сила, выносливость, намного выше, чем у боксеров. Если Мейвезер недооценит соперника, решит с ним поиграть, может и пропустить. Не "лаки панч", а просто удар. Макгрегор может ударить. Конор не среднестатистический боксер, и техника у него отличается. Посмотрим, как Флойд к этому приспособится.

Думаю, что он пройдет всю дистанцию, и по очкам выиграет Мейвезер. Поединок будет не слишком зрелищный. Оба будут очень осторожны, особенно Флойд. Не думаю, что он сможет нокаутировать Макгрегора – тот как боец ММА лучше готов держать удар.

Бой Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка – 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер – Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.