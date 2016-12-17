Известный боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что ситуация с обнаружением запрещенного препарата в пробе боксера-супертяжеловеса Александра Поветкина является спровоцированной. По словам бывшего чемпиона Bellator в среднем весе, за рубежом не заинтересованы в чемпионстве россиянина и предпринимают попытки вынудить спортсмена завершить карьеру.

Шлеменко также вспомнил, как в феврале 2015 года он победил нокаутом голландца Мельвина Манхофа, но после боя его допинг-проба показала повышенный уровень тестостерона и эпитестостерона. Шлеменко был дисквалифицирован Атлетической комиссией Калифорнии, но в июле 2016 года после судебного разбирательства было принято решение об отмене трехлетней дисквалификации.

– Очень все неожиданно, – приводит "Р-Спорт" слова Шлеменко. – Столько подготовки и всего остального прошло, по сути, зря. Но на мой взгляд, ситуация была спровоцирована, ведь никому не интересно, чтобы Александр (Поветкин) становился чемпионом в супертяжелом весе. Предпринимаются такие попытки, чтобы убить его карьеру.

Меня обвиняли в превышении уровня тестостерона 50 к 1, а это просто несерьезно. С таким уровнем я бы ни в один дверной проем не входил, поэтому я к этому отношусь спокойно. Плохо, что все становится ясно очень поздно. Такая же ситуация была с чемпионом мира WBC американцем Деонтеем Уайлдером. Людям все должно быть очевидно.

Напомним, что сегодня утром стало известно, что допинг-проба Поветкина перед боем в Екатеринбурге за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин. Вместо Стиверна на ринг против Поветкина выйдет француз Йоанн Дюопа, но бой не будет титульным.