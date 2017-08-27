Александр Шлеменко: "Думаю, Макгрегор очень благодарен судье за остановку боя с Мейвезером"

Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко после боя между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором подчеркнул, что тем, кто разбирается в единоборствах, вряд ли понравится увиденное в Лас-Вегасе. Шлеменко отметил, что судья слишком рано остановил поединок.



– Стоит ли Макгрегору продолжать боксерскую карьеру?



– Сложно сказать. У него больше карьера шоумена. И это никто не скрывает. Он там, где есть деньги. Не удивлюсь, если он начнет заниматься и не ММА, и не боксом, а чем-то другим. Он на волне большой популярности, и делает, что хочет.



– Ваши ожидания от боя оправдались?



– Я так и предполагал, что это будет больше шоу. Надеялся, что, может, все-таки увижу реальный бой. Но вышло, как почти все и прогнозировали – не спорт, а просто шоу. И я не особо от этого в восторге. Хотел, чтобы Макгрегор побольше подрался, чтобы рефери позже вмешался. Конор должен был хоть чуть-чуть получить, понимаете? А так – у него даже синяков нету. Что это за бой такой?



– А почему судья поспешил?



– Мне кажется, он просто перестраховался. Макгрегор, думаю, ему очень благодарен. Он должен быть от этой остановки просто счастлив. Вспомните, как может быть – приведу в пример нашего Руслана Проводникова. Люди могут уйти с ринга по колено в крови, вот зрелищные бои. А это просто спарринг, игра на камеры. Такое, на мой взгляд, мало кому может понравиться. Особенно тем, кто разбирается в единоборствах. (Антон БАБОШИН)

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция